التقى وزير البيئة فادي جريصاتي وفداً من نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين برئاسة النقيب وليد موسى وحضور الرئيس الفخري للنقابة مسعد فارس وجرى عرض لشؤون القطاع العقاري وللتعاون مع وزارة البيئة حيث أبدى الوفد استعداده ليكون في عداد الجيش البيئي الذي ينوي وزير البيئة إنشاءه.
كما أكد الوفد رغبة الوسطاء العقاريين بمساعدة الوزارة والتعاون معها في ما تطلبه والامتثال لقانون يُطبّق سواسية على الجميع.
كما استقبل وزير البيئة رئيس بلدية جونية جوان حبيش وناقش معه أوضاع المدينة وقضاء كسروان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير البيئة يستقبل وفدا من نقابة الوسطاء العقاريين ورئيس بلدية جونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.