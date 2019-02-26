وزير البيئة يستقبل وفدا من نقابة الوسطاء العقاريين ورئيس بلدية جونية

التقى وزير البيئة فادي جريصاتي وفداً من نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين برئاسة النقيب وليد موسى وحضور الرئيس الفخري للنقابة مسعد فارس وجرى عرض لشؤون القطاع العقاري وللتعاون مع وزارة البيئة حيث أبدى الوفد استعداده ليكون في عداد الجيش البيئي الذي ينوي وزير البيئة إنشاءه.

كما أكد الوفد رغبة الوسطاء العقاريين بمساعدة الوزارة والتعاون معها في ما تطلبه والامتثال لقانون يُطبّق سواسية على الجميع.

كما استقبل وزير البيئة رئيس بلدية جونية جوان حبيش وناقش معه أوضاع المدينة وقضاء كسروان.