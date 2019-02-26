الحريري تابع مع وفود أوضاع مصرف الإسكان وتحضيرات احتفاليات لبنان الكبير

التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان جوزيف ساسين والمدير العام المساعد للمصرف محي الدين فتح الله، وعرض معها لأوضاع المصرف وخططه المستقبلية.

واطلع من سفيرة لبنان لدى "الأونيسكو" سحر بعاصيري، على نشاطات المنظمة في لبنان.

كذلك، التقى الحريري المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ترافقه المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية كلودين عون روكز ومستشاره لشؤون التواصل الاستراتيجي ميشال حبيس. وتمّ خلال اللقاء البحث في التحضيرات الجارية لإطلاق احتفاليات لبنان الكبير 2020.

كما استقبل رئيس مجلس الوزراء أنطوني كارلوس غصن يرافقه المحامي كارلوس أبو جودة. وأوضح غصن بعد اللقاء "أنه اطلع الحريري على تفاصيل قضية والده"، لافتًا إلى "أنّه وضع هذه القضية بين أياد الحريري".

من ناحية أُخرى، تلقّى الحريري برقية تهنئة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة. كما تلقّى برقيات مماثلة من كلّ من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ورئيس وزراء كوريا لي ناك يون.