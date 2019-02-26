جريح بإشكال فردي في مخيم عين الحلوة

أصيب العنصر من "حركة فتح" عمر.أ بجروح جراء إطلاق نار في منطقة البركسات داخل مخيم عين الحلوة، اثر إشكال فردي بين عمر.أ وعنصر آخر من الحركة علي. ح".وجرى نقل المصاب الى المستشفى للمعالجة.

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