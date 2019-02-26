نقولا: لماذا تغفل إدارة الضمان وضع برنامج معلوماتية لطلبات تقسيط ديون المؤسسات

سأل النائب السابق نبيل نقولا في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي:"لماذا تغفل إدارة الضمان الاجتماعي عمدا وضع برنامج معلوماتية للطلبات التي تقدمها المؤسسات من أجل تقسيط ديونها، وإعفائها من زيادات التأخير وفقا للقوانين المتعلقة بذلك، والتي انتهى العمل بها بتاريخ 31/1/2019 ".

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