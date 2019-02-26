أبرزها زيادة بدل "الرسائل".. مجلس جامعة الإسكندرية يصدر 8 قرارات

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أصدر مجلس جامعة الإسكندرية في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، 8 قرارات مهمة أبرزها زيادة بدلات الإشراف والحكم على رسائل الماجستير والدكتوراه، بشرط التزام المشرفين بالانتهاء من رسائل الماجستير خلال عامين وثلاثة أعوام للدكتوراه من تاريخ التسجيل.

ووافق المجلس على إنشاء مكتب للطلاب الوافدين بجميع كليات الجامعة، وذلك لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، فضلا عن إعفائهم من مقرر مادة حقوق الإنسـان.

وتضمنت قرارات المجلس الموفقة على تخصيص يوم لتكريم كافة الطلاب المتفوقين في كافة المجلات بجامعة الإسكندرية والذين حصدوا جوائز ومراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية.

وقرر المجلس تنظيم رحلات لطلاب الجامعة لزيارة المشروعات القومية الكبرى وبخاصة العاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، وتعميق روح الانتماء لديهم.

كما وافق المجلس على قيام مطبعة الجامعة اعتباراً من شهر أبريل المقبل بطباعة الرسائل والمجلات العلمية والملصقات و"البانارات" الخاصة بجامعة الإسكندرية، وذلك في إطار تفعيل دور مطبعة الجامعة في تولى عملية طباعة الرسائل العلمية.

وشملت القرارات إصدار دليل وحدة المكتبة الرقمية، والذي يحوي الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة مثل نظم المعلومات والمكتبات وقسم الوعي المعلوماتي والانتحال العلمي.

وفي سياق متصل، قرر المجلس إصدار دليل أخلاقيات واستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي، نظرا لضرورة إتباع القوانين والأنظمة المحلية المعمول بها عند استخدام الحيوانات في البحث العلمي والتعليم، واستيفاء لمتطلبات النشر الدولي للأبحاث المتضمنة استخدام حيوانات التجارب.

ووافق المجلس على ترقية 14 عضو هيئة تدريس، 5 إلى درجة أستاذ، و9 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 19 مدرس، ومنح 57 درجة دكتوراه و104 درجة ماجستير.