عليه نقوش فرعونية.. العثور على عمود حجري يشتبه في أثريته بكفر الشيخ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر عمال حفر في الشركة المنفذة لأعمال الصرف الصحي بقرية برمبال التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على عمود حجري يشتبه في أثريته، وذلك خلال إجراء أعمال الحفر بالقرية.

انتقل إلى موقع الحادث، النقيب محمد زاهر، رئيس نقطة قرية برمبال، ومحمد قطب أبو زلط، رئيس الوحدة المحلية للقرية، وفقًا لبلاغ من مسئولي الشركة المنفذة لأعمال حفر الصرف الصحي.

بالفحص تبين وجود نقوش فرعونية على الأثر، وجرى التحفظ عليه بمعرفة رجال الشرطة، تمهيدًا لتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.