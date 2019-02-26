محافظ أسوان يشهد ختام مؤتمر "سيدات أعمال مصر 21"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شهد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، ختام فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الخامس لجمعية "سيدات أعمال مصر 21" والذى أقيم تحت عنوان "التكنولوجيا.. وعولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعبر المحافظ عن ترحيبه باستضافة أسوان فعاليات المؤتمر، والذي يعد محطة هامة للتسويق والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن ذلك يتوازى مع اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة بتحويل أسوان إلى مركز جذب استثماري واقتصادي كبير من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة والمشروعات العملاقة بأرض المحافظة.

وأكد محافظ أسوان على أهمية المؤتمر والذي يعد بمثابة رسالة قوية ومباشرة بأن المستقبل الواعد للاستثمار والتجارة ينطلق من أسوان الباب الكبير نحو الأسواق الإفريقية وذلك نظراً لما تتمتع به المحافظة من مقومات استثمارية هائلة تتمثل في امتلاكها للكثير من الثروات التعدينية والمحجرية والسمكية، فضلاً عن التنوع الفريد في مصادر الطاقة.

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