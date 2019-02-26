"القرص السام" ينهي حياة طالب في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

لقي طالب مصرعه في عزبة رستم في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء؛ إثر تناوله "قرص غلة" سام عن طريق الخطأ أودى بحياته.

وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، بمصرع طالب في عزبة رستم بمركز ملوي.

انتقل إلى موقع الحادث، العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث ملوي ومعاونه الرائد أحمد رأفت لفحص البلاغ.

وتبين مصرع "ب.د" 20 سنة، طالب، عقب تناوله "قرص غلة" سام عن طريق الخطأ ما تسبب في وفاته.

وبسؤال أسرة المتوفى أكدوا ما جاء بتحريات المباحث، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وجري إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.

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