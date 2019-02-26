لبنان تؤكد الحرص الشديد على جهود مكافحة الإرهاب

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أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن، حرصها الشديد على بذل أقصى الجهود في مجال مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن البيان الوزاري للحكومة الجديدة تضمن هذا الأمر وأنها ستسعى جاهدة لتطبيقه خلال فترة عملها، لافتة في ذات الوقت إلى أنها ستعمل بكل شفافية في إطار معالجة الملفاتالخاصة بالإرهاب .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الداخلية مع المحافظين اللبنانيين ، اليوم الثلاثاء ، للبحث في الملفات الخدماتية والإنمائية المتعلقة بالمناطق اللبنانية .
وأشارت إلى أنها تريد خلال فترة توليها مهامها أن يكون لها بصمتها
من ناحية أخرى، عقدت الوزيرة ريا الحسن لقاء مع السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينج، تم خلاله استعراض العلاقات اللبنانية – البريطانية في ضوء التطورات الراهنة والملفات ذات الاهتمام المشترك.
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