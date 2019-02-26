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أكد مسئولون أفغان مقتل 9 على الأقل وإصابة 3 آخرين من قوات الشعبية بعد أن استهدفتهم غارة جوية بالخطأ على منطقةحوتقول بولاية غزني وسط البلاد.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المسؤولين، اليوم الثلاثاء، قولهم إن القوات
وبعد ساعات تجمع السكان والقرويون في المنطقة؛ احتجاجًا على الغارة ولمطالبة المسؤولين بالكشف عن الأشخاص المقصرين ومعاقبتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 12 من القوات الشعبية الأفغانية بالخطأ في غارة جوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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