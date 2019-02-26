البحرين يبحث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة

وكالات:

أجرى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الثلاثاء مباحثات مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوفد المرافق له، مجمل الأحداث والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك،

واستعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

وأعرب الملك حمد -خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية /بنا/- عن اعتزازه بما يربط البحرين والولايات المتحدة من علاقات إستراتيجية قوية، مشيرا إلى ما يشهده التعاون

الثنائي من تقدم ونماء في العديد من المجالات في ظل الحرص المشترك على تطوير هذه الروابط وترسيخ دعائمها، مشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية وجهودها الدؤوبة التي تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



ومن جانبه أعرب كوشنر عن تقديره للملك حمد، مشيداً بمواقف البحرين الداعمة لمساعي السلام والأمن في المنطقة.