الشرعية تحبط هجومًا للحوثيين بالضالع

نجح رجال القبائل مدعومين بعناصر من الجيش اليمني من التصدي لهجوم حوثي على مواقع الحصن، والسلسلة الجبلية المرتبطة بتبة الجفينة في جبهة الحشاء، غربمحافظة الضالع.
ونقل موقع "عدن تايم" عن مصادر ميدانية في الجيش قولها، اليوم الثلاثاء، إن "عناصر من ميليشيات
وأضافت المصادر، أن مواجهات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة اندلعت عقب محاولة التسلل، واستمرت ساعات.
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