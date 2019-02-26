تدقيق دبلوماسي بكلام جنبلاط

عُلم أن المعلومات التي أدلى بها يوم أمس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حيال قيام السلطات السورية باجراء فرز على النازحين العائدين بين رجال ونساء واطفال معطوفة على اختفاء الرجال عند الحدود، تخضع الآن للتدقيق من قبل جهة دبلوماسية رفيعة معنية بملف اعادة النازحين الى ديارهم.
وفي المعلومات ان التدقيق يجري للتأكيد إذا ما كانت المعلومات صحيحة او تندرج تحت الخانة ذاتها التي اطلقها ذات مرة الوزير السابق لشؤون النازحين معين المرعبي.
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