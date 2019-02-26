الجيش الجزائري يحذر من تهديد الاستقرار في البلاد

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من ناحية أخرى، شارك صحافيو التلفزيون الرسمي والإذاعة الحكوميتين اليوم الثلاثاء، لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، في الاحتجاجات الشعبية المناهضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة.
وتعيش الجزائر منذ يوم الجمعة الماضي، حراكاً شعبياً غير مسبوق رفضاً لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، في حين دعا رئيس الوزراء أحمد أويحيي، إلى الاحتكام للصندوق الذي سيكون الفيصل بين المترشحين في الانتخابات الرئاسية.
ويوجد بوتفليقة، الذي سيكمل عامه الـ82 السبت المقبل، منذ مساء أول أمس الأحد، في جنيف لإجراء فحوصات طبية دورية، ويُتوقع أن يظل في سويسرا فترةً قصيرةً، بحسب بيان رئاسة الجهورية.