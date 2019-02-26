كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العمال البريطاني: على الحكومة تبرير حظر حزب الله بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على وزير الداخلية ساجد جاويد تقديم الأدلة التي تبرر قراره توسيع حظر جماعة حزب الله اللبنانية ليشمل جناحها السياسي.

كانت بريطانيا قد قالت أمس إنها تعتزم حظر أجنحة حزب الله جميعًا بسبب تأثيرها الذي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط، وتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم حزب العمال "على وزير الداخلية أن يظهر بالتالي أن هذا القرار اتخذ بشكل موضوعي وحيادي، وبناء على أدلة واضحة وجديدة، وليس بسبب طموحه في الوصول للقيادة".