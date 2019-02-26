المنتخب الوطني يستعد لـ”كان” تنزانيا بدوري دولي في تركيا

يستأنف المنتخب المغربي لكرة القدم، لأقل من 17 سنة، استعداداته لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لهذه الفئة السنية، والتي ستقام شهر أبريل المقبل في تنزانيا، وذلك بالتحضير لخوض منافسات دوري دولي بمدينة أنطاليا بتركيا، بمشاركة 12 منتخبا، سينطلق في الفاتح من شهر مارس القادم وسيستمر إلى غاية العاشر منه.
وسيخوض المنتخب المغربي أول مبارياته في هذه البطولة، عن المجموع الثانية، والتي تضم منتخبات الكاميرون، أوغندا، وبيلاروسيا، يوم الإثنين المقبل، حيث سيواجه المنتخب البيلاروسي، قبل أن ينازل أوغندا، الأربعاء المقبل، على أن يلاعب الكاميرون يوم الجمعة الذي يليه، الثامن من مارس.
وتتوزع مجموعات هذا الدوري الدولي الودي، على الشكل التالي:
- المجموعة الأولى: تنزانيا – غينيا – أستراليا – تركيا.
- المجموعة الثانية: المغرب – الكاميرون – اوغندا – بيلاروسيا.
- المجموعة الثالثة: السنغال – نيجريا – أنغولا- مونتينغرو
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