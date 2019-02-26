في ظل الاحتجاجات…رئيس حملة بوتفليقة يعلن موعد تقديم ترشحه لـ”العهدة الخامسة”

أعلن عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، أن الاخير سيقدم ملف ترشحه لولاية خامسة للمجلس الدستوري في الثالث من شهر مارس، وهو آخر أجل لتقديم الترشيحات.

وقال سلال في خطاب أمام أنصار الرئيس الجزائري في العاصمة الجزائر، إن “المترشح عبد العزيز بوتفليقة سيحترم المواعيد والقوانين طبقا للدستور وسيقدم ملفه يوم 3 مارس”.

ويأتي الإعلان الجديد عن موعد تقديم الرئيس بوتفليقة لترشيحه، في ظل تزايد الاحتجاجات التي تعرفها بلاده رفضا لـ”العهدة الخامسة”.

الاحتجاجات التي انطلقت يوم الخميس الماضي “22 فيفريي” ولا زالت مستمرة اليوم، لليوم الخامس على التوالي، وصلت إلى الجامعات والمحاكم والإعلام العمومي، حيث خرج الصحافيون العاملون في القطب العمومي الجزائري للاحتجاج ضد ما وصفوه بقرار التعتيم على الاحتجاجات التي تعرفها البلا.