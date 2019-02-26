ولد عبد العزيز يوجه رسالة إلى الملك محمد السادس ومولاي رشيد يتلقاها من مبعوث موريتانيا

بعث الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الملك محمد السادس.
وبأمر الملك محمد السادس، استقبل الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بمقر إقامته بالرباط، سيدي محمد ولد محم، مبعوث رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز، والذي سلمه رسالة من الرئيس الموريتاني إلى الملك.
الرسالة، التي حملها الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية ووزير الثقافة، حضر حفل مراسيم تسليمها للأمير مولاي رشيد السفير الموريتاني بالرباط محمد الأمين ولد آبي، فيما لم يتم الكشف بعد عن مضمون الرسالة الجديدة.
يشار إلى أن ولد عبد العزيز، بات على مقربة من مغادرة هرم السلطة في الجارة الجنوبية، في الانتخابات الرئاسية التي أكد أنه لن يتقدم لها، فيما زكى وزير دفاعه محمد ولد الغزواني، للترشح باسم الحزب الحاكم، من أجل خلافته في كرسي رئاسة البلاد.
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