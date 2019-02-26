عاجل.. استنفار بعد اختطاف طفلة من بين يدي والدتها خلال طريقهما إلى المدرسة

تعرضت قبل قليل، طفلة تبلغ من العمر أربعة سنوات، للإختطاف أمام أعين أمها من لدن أفراد عصابة، بمدينة الفقيه بن صالح.
وحسب ما أكده مصدر “اليوم 24″، فإن عملية الإختطاف كانت على مستوى شارع الزهور، عندما كانت الطفلة رفقت والدتها في اتجاه المدرسة.
ورجحت مصادر، احتمال أن تكون عملية الإختطاف مسألة تصفية حسابات مع أب المختطفة، حيث أن والدها يعمل بائعا للذهب.
وإلى حدود الساعة، لازالت عناصر الأمن بالفقيه بن صالح بصدد مواصلة الأبحاث والتحقيقات لإرجاع الصبية إلى أسرتها، وإلقاء القبض على المتورطين في هذه الواقعة، وكذا للتعرف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الاختطاف.
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