الاحتلال يعتقلُ مدير الإرشاد بالأقصى وشعاراتٌ تحريضية على باب الرّحمة

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدير الوعظ والإرشاد في المسجد الأقصى، الشيخ رائد دعنا، من أمام منزله في القدس، وفق ما أفادت الوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا".
وكانت سلطات الاحتلال، قد سلمت قبل يومين الشيخ دعنا، قرارا يقضي بإبعاده عن المسجد الأقصى، قبل أن تعود وتعتقله اليوم.
إبعادُ مواطنة مقدسية
وفي سياق متّصل، سلّمت شرطة الاحتلال، المعلمة المقدسية هنادي الحلواني قرارًا بإبعادها عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر. المعلمة هنادي الحلواني (نشطاء - فيسبوك)
ونقلت "وفا" عن الحلواني قولها إن سلطات الاحتلال سلمتها قرارًا إداريًا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى ومداخله وأبوابه وأروقته لمدة 6 أشهر.
واعتقلت قوات الاحتلال، الأربعاء الماضي، المقدسية الحلواني عقب اقتحام منزلها في مدينة القدس المحتلة، واقتادتها إلى أحد مراكز التوقيف والاعتقال في المدينة للتحقيق معها.
شعارات تحريضية على باب الرحمة
وخطّ مستوطنون شعارات تحريضية على الجدار الخارجي لباب الرحمة، الملاصق لسور المسجد الأقصى الشرقي.
ووجه نشطاء مقدسيون دعوات لأداء صلاتَي المغرب والعشاء في محيط باب الرحمة من الخارج، للتأكيد على إسلامية المكان.
يُذكر أن المقدسيين نجحوا يوم الجمعة الماضي، في فتح مصلى باب الرحمة الذي أغلقه الاحتلال منذ العام 2003، وأدوا الصلوات فيه.
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