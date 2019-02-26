القدس - بواسطة محمد عز العرب -
مقطوعة الوتريات هذه، عنوانها "لفتا" على اسم القرية الفلسطينية المهجرة والمدمرة عام 1948، من تأليف وعزف نسيم الأطرش على التشيللو، وإنتاج هاني الفرحان. تم تصوير الفيديو في قرية لفتا ، خلال شهر كانون الثاني (يناير) عام 2018.
نسيم الأطرش عازف ومؤلف موسيقي محترف، من قرية لفتا المهجرة، ولد وعاش في بيت لحم، يحترف أنواعًا مختلفة من الموسيقى، منها الجاز والروك والموسيقى الكلاسيكية، وفاز مرتين بجائزة مارسيل خليفة للموسيقى.
كانت هذه تفاصيل خبر لفتا | نسيم الأطرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.