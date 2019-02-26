لفتا | نسيم الأطرش

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

مقطوعة الوتريات هذه، عنوانها "لفتا" على اسم القرية الفلسطينية المهجرة والمدمرة عام 1948، من تأليف وعزف نسيم الأطرش على التشيللو، وإنتاج هاني الفرحان. تم تصوير الفيديو في قرية لفتا ، خلال شهر كانون الثاني (يناير) عام 2018.

نسيم الأطرش عازف ومؤلف موسيقي محترف، من قرية لفتا المهجرة، ولد وعاش في بيت لحم، يحترف أنواعًا مختلفة من الموسيقى، منها الجاز والروك والموسيقى الكلاسيكية، وفاز مرتين بجائزة مارسيل خليفة للموسيقى.