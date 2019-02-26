انت الان تتابع تفاصيل خبر مجلس الأمن الروسي: أمريكا تستعد لغزو فنزويلا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 26 فبراير 2019 07:09 مساءً - قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لغزو فنزويلا من خلال نقلها جنوداً إلى بورتوريكو وكولومبيا المجاورة لكاراكاس.

وبيّن باتروشيف خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" الروسية أنه "من خلال إظهار الغطرسة والاستعلاء تجاه الشعب الفنزويلي، تستعد الولايات المتحدة لغزو عسكري لدولة مستقلة، وتقوم بالتحضير لذلك من خلال نقل قوات عسكرية إلى بورتوريكو وكولومبيا".

وأوضح باتروشيف أن الولايات المتحدة عرضت على روسيا إجراء مشاورات منفصلة حول فنزويلا، ولكنها "تركتها تحت ذرائع واهية".

وأضاف المسؤول الروسي: "يمكننا أن نضيف أيضاً أن الأمريكيين عرضوا إجراء مشاورات منفصلة بشأن المشاكل الفنزويلية، واتفقنا على ذلك. لكن بعد ذلك تحت ذرائع واهية تنصلوا من إجرائها، حيث يؤجلون المواعيد النهائية المتفق عليها في كل مرة".

من جانبه، اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، الإدارة الأمريكية بالسعي لإشعال حرب في أمريكا اللاتينية والاستيلاء على نفط البلاد، في حين تعتزم واشنطن فرض المزيد من العقوبات على كاراكاس.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد فنزويلا أزمة سياسية بسبب تنصيب رئيس البرلمان خوان غوايدو في 23 يناير الماضي نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد.

وسارعت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية في الاعتراف بغوايدو رئيساً شرعياً، في وقت تدعم فيه روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا والعديد من الدول الأخرى مادورو بصفته الرئيس الشرعي المنتخب لفنزويلا.