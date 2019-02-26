الجيش: دهم مزرعة تعود للمطلوب نوح زعيتر بالبقاع والعثور على مصنع لتصنيع المخدرات

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش، دهمت مزرعة تعود للمطلوب نوح زعيتر وشقيقه زهير، في بلدة ريحا - مراح المير في منطقة البقاع، حيث عثرت على مصنع لتصنيع المخدرات، وصادرت كمية كبيرة من حشيشة الكيف قُدّرت بنحو 20 شاحنة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص".
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