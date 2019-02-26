"المستقبل": مسؤولية إعادة النازحين تقع على النظام السوري الذي لم يبادر لإعادتهم

أكّدت "كتلة المستقبل" النيابية، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، أنّ "مسؤولية إعادة النازحين السوريين تقع على النظام السوري الّذي لم يبادر إلى إعادتهم".

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