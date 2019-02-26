قداديس في الذكرى السنوية العاشرة لوفاة المازه سعاده

إحتفل المطران بولس منجد الهاشم بالذبيحة الالهية لراحة نفس الراحلة المازه سعاده في كنيسة مار الياس الحي، في ذوق مصبح، بمناسبة مرور عشر سنوات على وفاتها. حضر القداس عائلتها وأصدقائها، وسبق ذلك زيارة لمدافن كنيسة العائلة الخاصة في ميروبا حيث وضعت الاكاليل على ضريحها.

أما في كندا، فاحتفل المونسنيور ميغل كستيجانوس بالذبيحة الالهية لراحة نفسها في بازليك سيدة مونتريال، بحضور عائلتها ومعارفها وعدد من افراد الجالية اللبنانية في كندا. والقى المونسنيور كستيجانوس عظة تناول فيها حياة المازه سعاده ومسيرتها في العطاء والمحبة في العديد من البلدان. متمنياً على عائلتها الاستمرار في هذه الرسالة من خلال مؤسسة رشيد والمازه سعاده العالمية.

وككل سنة، قدّمت راهبات مرسلات المحبة في كالكوتا الهند قداساً لراحة نفس المازه سعاده في الذكرى السنوية لوفاتها.