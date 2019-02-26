موغريني تختتم زيارتها إلى لبنان

أعلنت ممثلية الإتحاد الأوروبي في لبنان، في بيان، أن "الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيدريكا موغريني اختتمت زيارتها إلى لبنان التي جرت في 25 شباط الحالي و26 منه، في زيارة هي الأولى لها منذ تشكيل الحكومة في 31 كانون الثاني الماضي والرابعة خلال فترة توليها لمنصبها". وأوضحت أن "موغيريني دشنت رسمياً المقر الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري". والتقت موغريني إلى جانب الحريري رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط.

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