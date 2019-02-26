مادورو: يجب أن يمثل غوايدو أمام المحكمة التي منعته من مغادرة البلاد

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه "لا يمكن لرئيس البرلمان خوان غوايدو أن يغادر ويعود هكذا، يجب أن يمثل أمام المحكمة التي منعته من مغادرة البلاد"، وذلك تعليقاً تمكن غوايدو من الوصول إلى مدينة كوكوتا الكولومبية، على الرغم من الحظر المفروض على مغادرته فنزويلا منذ كانون الثاني الماضي.
ورداً على سؤال حول احتمال اعتقال غوايدو، أشار مادورو إلى أن المحكمة وحدها هي التي يمكنها اتخاذ قرار بهذا الشأن.
وأعلن غوايدو، أنه ينوي العودة إلى وطنه قادماً من كولومبيا هذا الأسبوع.
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