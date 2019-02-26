المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: روحاني رفض استقالة ظريف

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف كما أعلن مكتب رئاسة الجمهورية".
وكان ظريف قد أكد، في حديث لوكالة "آريا"، أن "استقالتي هي فقط للدفاع عن مكانة وزارة الخارجية بالعلاقات الدولية والتي اعتقد انها مصيرية لأمن ايران القومي لجانب الامكانات الاخرى"، مشدداً على "أنني لست منزعجا شخصيا من أحد ولا احتاج لمن يراضيني ولكن كوزير خارجية كان علي أن اظهر رد فعل، وكل كل التحليلات الاخرى حول استقالتي هي تخيلات".
وأعلن ظريف استقالته من منصبه معتذرا عن مواصلة عمله، مؤكداً في حديث صحفي أنه "لم يعد هناك أدنى احترام لوجودي في منصب وزير الخارجية"، تعليقاً على زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران.
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