رئيس أوكرانيا يوقع على قانون منع المراقبين الروس من المشاركة بالإنتخابات

أعلن المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، في بيان، أن "بوروشينكو وقع قانونا يمنع المراقبين الروس من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية"، واصفاً روسيا بأنها "دولة معتدية".

وفي وقت سابق، تبنى البرلمان الأوكراني "رادا" قانونًا يحظر على ممثلي روسيا المشاركة في انتخابات الرئاسة في أوكرانيا كمراقبين. ستجرى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 آذار.