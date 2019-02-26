بومبيو: لا ينبغي أن ينخدع أحد بالاستفتاء على الدستور في كوبا

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه "لا ينبغي أن ينخدع أحد بالاستفتاء على الدستور في كوبا".
وكانت لجنة الانتخابات الوطنية في كوبا قد أعلنت أن الأغلبية الساحقة من المواطنين صوتت إلى صالح الدستور الجديد خلال الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد 24 شباط، مشيرة إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أن 73.31 بالمئة من المواطنين صوتوا إلى جانب الدستور، و7.6 بالمئة رفضوه، فيما كانت 4.5 بالمئة من الاستمارات باطلة.
واتفقت الحكومة الكوبية على مسودة الدستور الجديد في كانون الأول الماضي، بعد أشهر من مناقشة المسودة، التي سعت من خلالها للحفاظ على النظام السياسي القائم وتكييفه مع متطلبات الزمن في آن واحد، علما بأن الدستور السابق تم إقراره في عام 1976، في عهد زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، بـ 99 بالمئة من الأصوات.
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