"البحث العلمي" تُطلق حملة قومية لمواجهة أمراض سوء التغذية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنه سيتم خلال أيام إطلاق حملة قومية لمجابهة أمراض سوء التغذية (السمنة والتقزم والأنيميا) على أساس علمي، داعيا مجتمع البحث العلمي في مصر لإعداد مقترحات لهذا المشروع القومي تمهيدا لفتح باب التقدم.

وأشار صقر - في تصريح اليوم الثلاثاء- إلى أنه في هذا الإطار نظمت اللجنة الوطنية للتغذية بالأكاديمية اليوم ندوة حول سوء التغذية في مصر ، وهي الندوة الأولي في سلسلة ندوات تعتزم الأكاديمية تنظيمها بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء (IFPRI)، مشيرا إلى أنها تأتي ضمن جهود الأكاديمية للتفاعل مع مشكلات المجتمع الصحية وتحليل الدراسات عن الوضع الصحي للمجتمع المصري من خلال الخبراء المتخصصين.

وأوضح أن المشاركين في الندوة عرضوا النتائج الأولية حول انتشار أمراض سوء التغذية من خلال واقع بيانات مشروع تكافل وكرامة والمسح الصحي الديمغرافي ومسح الأمن الغذائي للأسرة الريفية، كما عرضوا البيانات المتوفرة عن حالة التغذية في مصر وتناولوا مشكلة السمنة وتبعاتها الصحية، وتم كذلك استعراض النتائج الأولية لحملة 100 مليون صحة.