"قتل واحد وخلص على التاني لما شافه".. تفاصيل جديدة في مقتل شابين بالشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

كشفت تحريات مباحث الشرابية برئاسة المقدم كريم البحيري، اليوم الثلاثاء، تفاصيل العثور على شابين مقتولين داخل شقتهما في منطقة الشرابية.

وأوضحت التحريات، أن الجاني صديق للمجني عليهما يتردد عليهما على فترات متتابعة، وفي إحدى المرات دلف إليهما بغرض السرقة، وقتل أحدهما، وحينما رآه الأخر سدد له ضربة بـ"سلاحه الأبيض"، فأسقطه قتيلًا.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، لمصراوي، إن فريق المباحث الذي أشرف عليه اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، بقيادة العميد سامح عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، توصل إلى هوية المتهم، بعد مناقشة المعلومات الخاصة بتعاملات المجني عليهما، مضيفًا أن رغم صعوبة القضية، وما شملها من عدم وجود على كاميرات بمحيط إقامة المجني عليهما، كونهما مغتربين من إحدى قرى محافظة المنيا، إضافة غياب شهود للواقعة إلا أن فريق البحث نجح في ضبط المتهمين.

كان قسم شرطة الشرابية، تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثتين لعاملين أحد المطاعم بمنطقة الشرابية داخل أحد الغرف بشقة بدائرة القسم.

وتحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن المجني عليهما هما "محمد س."، 16 سنة، و"أحمد ج"، 17 سنة، مقيمين بالمنيا جاءا إلى القاهرة للبحث عن فرصة عمل.

وأشارت التحريات إلى أن الشابين كانا يعملان بمطعم بمنطقة الشرابية، واستأجرا شقة بالقرب من العمل، منذ أشهر عدة، موضحةً أن الأهالي عثروا عليهما داخل غرفة سكنهما مذبوحين، فأبلغوا الشرطة.