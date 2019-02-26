الشرطة الكينية تعتقل شخصًا انتحل صفة الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

ألقت السلطات الكينية، القبض على مواطن يقلد صوت الرئيس أوهورو كينياتا، ليطلب أموال طائلة من رجل أعمال ذا مكانه في بلاده، وذلك بحسب ما ذكرته صحف كينية، صباح اليوم الثلاثاء.

وتحدثت مصادر محلية للصحف الكينية، أن "الرئيس المزيف"، طالب بعض رجال الأعمال المعروفين في بلاده، بمبلغ مئة ألف دولار، حتى يسهل إطلاق أحد المشاريع.

ولم تؤكد الشرطة الكينية حتى الآن المبالغ التي طالب بها المواطن الموقوف منتحل شخصية الرئيس، لافتة إلى أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تجري التحقيقات بالنظر إلى عدد الأخشاص المعنيين بالقضية.

وكان الشخص الموقوف اتصل بمدير شركة "سامير أفريكا"، نوشاد ميرالي، وقلد صوت رئيس البلاد، ليقنعه بأن يدفع مالًا مقابل تسهيل بعض المشاريع.