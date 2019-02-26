وزير الخارجية يفتتح قسما قنصليا لخدمة المواطنين في جنيف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

افتتح سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء قسما قنصليا بمقر البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة فى جنيف.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية -في تصريح صحفي- إن افتتاح الوزير شكري للقسم القنصلي يأتي في إطار جهود وزارة الخارجية لتعزيز التواصُل مع أبناء الوطن فى الخارج، وحرصها على تسيير أمورهم من خلال تقديم الخدمات القنصلية لهم ولأسرهم إيماناً بدورهم المهم والملموس فى إبراز وجه مصر الحضاري فى الخارج، وكذلك استجابةً لطلبات أبناء الجالية المصرية.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية تفقد مقر القسم القنصلي، واطلع على الخدمات المختلفة التي سيقوم بتقديمها إلى المواطنين.