وكالات - قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف في مقابلة نشرتها صحيفة الجمهورية الإسلامية اليوم، الثلاثاء 26 فيفري 2019، بعد يوم من إعلانه الإستقالة إن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير "السم القاتل" على السياسة الخارجية.
وتشير تصريحات ظريف إلى أنه ربما إستقال بسبب ضغوط من عناصر محافظة عارضت دوره في التفاوض على الإتفاق النووي التاريخي مع القوى الكبرى عام 2015.
وقال ظريف في المقابلة "يتعين علينا أولا أن نبعد سياستنا الخارجية عن قضية صراع الأحزاب والفصائل... السم القاتل بالنسبة للسياسة الخارجية هو أن تصبح قضية صراع أحزاب وفصائل".
ولم يقبل الرئيس حسن روحاني رسميا الإستقالة التي أعلنها ظريف على إنستقرام أمس الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان إستقالته، وزير خارجيّة إيران ظريف يقول : الصراع الحزبي "سمّ قاتل" لسياسة إيران... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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