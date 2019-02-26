رئيس المكسيك يؤكد التزامه بعدم التدخل في فنزويلا

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، التزامه بعدم التدخل في فنزويلا، وذلك بعد يوم واحد من حث مايك بنس نائب الرئيس الأميركي المكسيك على الاعتراف بخوان جوايدو زعيم المعارضة رئيساً شرعياً لفنزويلا.

وحث لوبيز أوبرادور، في مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد، كل الأطراف في فنزويلا على السعي إلى التوصل لحل سلمي للأزمة، وقال إنه يجب الاستعانة بالأمم المتحدة للمساعدة في حل خلاف بشأن المساعدات الإنسانية.