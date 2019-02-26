زعيم كوريا الشمالية يوقف قطاره من أجل سيجارة

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون

وكالات

تداولت وسائل إعلامية، صورًا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وهو يدخن سيجارة أثناء استراحته في رحلة الذهاب إلى فيتنام، لأجل حضور قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والتقطت عدسة مصور ياباني، زعيم كوريا الشمالية، وهو يشعل سيجارته بعود ثقاب خلال استراحة بجنوب الصين، يوم الثلاثاء، عند الساعة الثانية والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي.

وفي ختام رحلة طويلة، اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر توقّف قطار كيم في محطة قطارات دونغ دانغ، المدينة

الفيتنامية الحدودية مع الصين، ثم غادرها على متن سيارة نقلته إلى العاصمة هانوي، حيث ستجري القمّة.

وظهرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جو يونج، وهي تمد قدرا من الماء إلى كيم حتى يضع فيه عقب السيجارة على الأرجح، بينما شوهد ديبلوماسيان كبيران في كوريا الشمالية وهما يتحدثان إلى كيم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى

فيتنام لعقد القمة الثانية مع كيم، مؤكدا أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونج يانج النووية.

ويعقد ترامب وكيم قمتهما في هانوي، يومي الأربعاء والخميس، بعد ثمانية أشهر من انعقاد قمة تاريخية في سنغافورة لأجل نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية لكن المباحثات بين الطرفين ما زالت تواجه عدة عقبات بحسب مراقبين.