تلفزيون فلسطين يحصد الجائزة الأولى في الإنتاج التلفزيوني العربي

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حصد تلفزيون فلسطين الجائزة الأولى في الإنتاج التلفزيوني العربي الخاص بقضايا البيئة، عن الفيلم الوثائقي القصير "مياه المخيم من التقلص إلى التلوث"، ضمن منافسات الإنتاج العربي المشترك فيصيغته الثالثة تحت عنوان قضايا البيئة في الوطن العربي.
وذكرت لجنة التحكيم عقب مشاهدة وتقييم الفيلم في تونس، "إن هذا العمل كان
يشار إلى أن الفيلم الوثائقي القصير "مياه المخيم من التقلص إلى التلوث" من إخراج عزمي بنات وتصوير إسماعيل البس. وفق الوكالة الرسمية "وفا"
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