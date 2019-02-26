البشير يجري تعديلات في قيادات الجيش السوداني ويعين وزيرًا للدفاع

الرئيس عمر البشير- أرشيفية

وكالات:

أكدت وزارة الدفاع السودانية أن الرئيس عمر البشير، أصدر أوامر بإجراء تعديلات في قيادات القوات المسلحة وتعيين الفريق أول عصام الدين مبارك حبيب الله، لمنصب وزير الدولة للدفاع.

كما تقضي أوامر البشير، حسب بيان صدر عن الوزارة، بإجراء تعديلات في رئاسة الأركان المشتركة، حيث تم تعيين الفريق أول ركن، كمال عبدالمعروف الماحي بشير، رئيسا لهيئة الأركان.

وينص قرار البشير على تعيين الفريق الركن محمد عثمان الحسين، رئيسا لأركان القوات البرية، والفريق بحري ركن عبدالله المطري الفرضي، رئيسا لأركان القوات البحرية، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، رئيسا لهيئة العمليات المشتركة، والفريق الركن مصطفى محمد مصطفى، رئيسا لهيئة الاستخبارات العسكرية.

كما أمر البشير بترفيع عدد من الجنرالات، وكذلك

بإعادة عدد من الضباط رفيعي المستوى إلى الخدمة مع ترفيع رتبهم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد أحمد خليفة الشامي، إلى أن هذه القرارات تأتي "في إطار الإجراءات والتدابير الإدارية التي تتخذها القوات المسلحة في كل عام".

وجاء ذلك على خلفية الإجراءات التي اتخذها البشير في محاولة لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المعارضة التي تشهدها البلاد خلال الأسابيع الماضية، بما فيها تعيين حكام الولايات من القادة العسكريين، وفرض حالة الطوارئ وحظر التجمهر.