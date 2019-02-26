الرئيس الجزائري يقدم طلبا رسميا للترشح لولاية جديدة وطلاب يتظاهرون ضد ترشحه

قال مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء إن الرئيس الجزائري سيقدم طلبا رسميا للترشح لولاية جديدة في الثالث من مارس آذار، وذلك برغم احتجاجات على هذه الخطوة.



وقال عبد المالك سلال أمام حشد في تصريحات تلفزيونية إن من حق بوتفليقة الترشح.



إلى ذلك تظاهر مئات الطلاب الثلاثاء داخل حرم جامعة في وسط العاصمة الجزائر ضدّ ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، متجاهلين دعوات رئيس الوزراء للمحتجين بأن يعبّروا عن رأيهم في صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/أبريل.



ووضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حداً لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 شباط/فبراير قراره السعي لولاية خامسة. وأطلق القرار حركة احتجاجية لم تشهد مثلها الجزائر منذ سنوات، لا سيما بالنسبة الى انتشارها وشعاراتها التي تستهدف مباشرةً الرئيس ومحيطه.



وتجمّع 500 طالب صباح الثلاثاء داخل "الكلية المركزية"، مرددين عبارات "لا للعهدة الخامسة" و"بوتفليقة ارحل" و"الجزائر حرة وديموقراطية".



وأقفل عناصر أمن الجامعة بواباتها لمنع الطلاب من الخروج، بحسب ما شاهد صحافيون من وكالة فرانس برس.



وردّد الطلاب "رجال الشرطة والطلاب أخوة"، متوجهين إلى عناصر حفظ الأمن الذين حملوا معدات مكافحة الشغب أثناء انتشار عدد كبير منهم على الطريق المقابل لبوابة الحرم الجامعي.