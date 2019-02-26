كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 20 من القوات النظامية السورية في هجمات لـ"تحرير الشام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف، أن 7033 شخص بينهم نساء وأطفال ورجال نزحوا من خان شيخون، بين 1 و21 فبراير الجاري.
وتُسيطر هيئة "تحرير الشام" ومجموعات متشددة أقل نفوذاً، على ثلثي المنطقة المنزوعة السلاح التي تشمل جزءاً من محافظة إدلب مع ريف حلب الغربي، وريف حماة الشمالي، وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. كما تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب.
واتفقت روسيا وتركيا في سبتمبر الماضي، على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً، بعدما لوحت دمشق على مدى أسابيع بعملية عسكرية واسعة في المنطقة.