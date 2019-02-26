كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال المسؤول عن إذاعة داعش السابقة في سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر ليبية، إن قوة عسكرية قبضت منذ يومين، على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في سرت.

وأكد مصدر أمني في سرت اليوم الثلاثاء، أن "قوة عسكرية حاصرت منزل الداعشي إبراهيم محمد صالح القزيري في ساعة متأخرة من الليل، واقتحمته دون أي مواجهة"، مشيرةً إلى القبض على الإرهابي ونقله إلى المنطقة الغربية للمدينة، وفق ما ذكرته "بوابة الوسط" الليبية، اليوم الثلاثاء.