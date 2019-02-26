عاجل.. توقف موكب المبعوث الدولي أثناء القصف الحوثي

أفادت مصادر في القوات المشتركة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن

موكب المبعوث الدولي اضطر للتوقف أثناء القصف الحوثي.

واستهدفت ميليشيات الحوثي مستشفى 22 مايو في الحديدة بعد مغادرة رئيس لجنة المراقبين الدوليين.

ووصل مارتن جريفيث إلى صنعاء، لبحث أسباب تأجيل الحوثيين تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة.

وكان اتفاق الحديدة قد أبرم في الـ13 من ديسمبر الماضي، بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية الأمم المتحدة، في ختام مشاورات السلام التي استضافتها مدينة ستوكهولم، إلا أن الخلافات سرعان ما برزت منذ الأسابيع الأولى لتنفيذ الاتفاق.