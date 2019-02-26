إسلام آباد تعتبر هجوم سلاح الجو الهندي عملا "عدوانيا"

اعتبرت وزارة الخارجية الباكستانية، هجوم سلاح الجو الهندي على جزء باكستاني من كشمير عملاً عدوانيا يخلق تهديدًا للاستقرار الإقليمي، مؤكدة أن إسلام آباد سترد بالشكل المناسب.

وقالت الوزارة في بيان انها استدعت "القائم بأعمال السفارة الهندية في إسلام آباد… وأكدت له بشكل قاطع أن عدوان الهند يشكل تهديدًا للسلام والاستقرار في المنطقة، وأن إسلام آباد سترد بالشكل والوقت المناسب".

ونقلت وكالة "أه أن أي" في وقت سابق من اليوم،، أن 12 مقاتلة "ميراج 2000" نفذت غارة على معسكر للمتشددين الساعة 3.30 بالتوقيت المحلي (1.00 بتوقيت موسكو).

وأعلن الجيش الباكستاني، اليوم، أن طائرات عسكرية هندية دخلت الأراضي الباكستانية في منطقة كشمير المتنازع عليها و"أفرغت شحنة" بعدما دفعت باكستان بطائراتها صوبها، لكن ذلك لم يسبب أي خسائر بشرية أو مادية.

يذكر أن القوات الجوية الهندية قامت بالغارة المذكورة على معسكر المتشددين بعد أسبوعين من قيام أحد عناصر تنظيم "جيش إي محمد" بتفجير نفسه بالقرب من قافلة شرطة مسلحة في ولاية جامو وكشمير.