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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا: اتفاق على إعادة فتح حقل الشرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 04:53 محقل الشرارة الليبي
وكالات
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أفاد بيان ليبي، اليوم الثلاثاء، باتفاق الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا مع المؤسسة الوطنية للنفط على خطوات لإعادة فتح حقل الشرارة النفطي، ورفع حالة القوة القاهرة.
وقالت حكومة الوفاق في طرابلس، إن "الجانبين اتفقا على خطوات لمغادرة كافة المجموعات المدنية التي ساعدت في السيطرة على الحقل في ديسمبر لتقديم مطالب مالية".
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