كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلاح الجو الهندي يُسقط طائرة دون طيار قرب الحدود مع باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال مسؤول كبير في الشرطة: "أسقطت القوات المسلحة آلية جوية دون طيار ونحقق في المسألة".
وأضاف أن الخبراء سيحققون في ما كانت الطائرة قدمت من باكستان. وكثيراً ما يعلن الخصمان اللذان يمتلكان السلاح النووي، إسقاط طائرات تجسس في أجوائهما.
وأكد الشرطي، أن القرويين في منطقة كوتش الصحراوية النائية، سمعوا "دوياً" في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء.
ولم يقدم مزيداً من التفاصيل "لمخاوف أمنية".
وتأتي الحادثة بعد إعلان الهند أنها شنت صباح اليوم الثلاثاء، "ضربة وقائية" ضد معسكر تدريب لـ"جيش محمد" أدت إلى مقتل "عدد كبير جداً" من مسلحي الجماعة التي تبنت هجوماً انتحارياً قتل فيه حوالى 40 من أفراد القوات الخاصة الهندية.
ورفضت باكستان التصريحات وقالت، إنها طائراتها تصدت للطائرات الهندية التي أسقطت "شحنات" لدى العودة أدراجها. ولم توضح ما الذي تعنيه بـ"شحنات".