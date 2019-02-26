بوتفليقة يقدم طلباً رسمياً للترشح لولاية جديدة رغم الاحتجاجات

قال مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الجزائري سيقدم طلباً رسمياً للترشح لولاية جديدة في 3 مارس، رغم احتجاجات على هذه الخطوة.

وقال عبد المالك سلال أمام حشد في تصريحات تلفزيونية، إن من حق بوتفليقة الترشح.