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بوتفليقة يقدم طلباً رسمياً للترشح لولاية جديدة رغم الاحتجاجات

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الثلاثاء 26/فبراير/2019 - 04:42 م

بوتفليقة يقدم طلباً رسمياً للترشح لولاية جديدة رغم الاحتجاجات عبد العزيز بوتفليقة
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وكالات

 

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قال مدير حملة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الجزائري سيقدم طلباً رسمياً للترشح لولاية جديدة في 3 مارس، رغم احتجاجات على هذه الخطوة.
وقال عبد المالك سلال أمام حشد في تصريحات تلفزيونية، إن من حق بوتفليقة الترشح.
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