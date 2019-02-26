كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: أمريكا تنشر قوات خاصة فى بورتو ريكو للتدخل فى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّرت روسيا، اليوم الثلاثاء، من نشر قوات خاصة أمريكية في بورتوريكو، بهدف القيام بتدخل عسكري في فنزويلا.

ووفقاً لشبكة "هسبان تى فى"، قال وزير مجلس الأمن الروسي ، نيكولاي باتروشيف:" إنّ الولايات المتحدة تبدى السخرية والغرور تجاه الشعب الفنزويلي ، وتعدّ لتدخل عسكري في بلد مستقل".

ووفقاً لمسؤول روسي، "أنّ واشنطن من أجل تحقيق أهدافها، قامت بنشر قواتها الخاصة في بويرتو ريكو، وأرسلت قوات إلى كولومبيا، والذي يدلل بوضوح على أن وزارة الدفاع الأمريكية تحشد القوات في المنطقة من أجل استخدامها في الانقلاب ضد الرئيس الحالي المنتخب شرعيا نيكولاس مادورو ".

وأغلقت الحكومة الفنزويلية خلال الأيام الأخيرة الحدود مع كولومبيا والبرازيل والجزر المجاورة في جزر الأنتيل الهولندية، حيث تم جمع المساعدات الإنسانية المزعومة من الدول الغربية.

وتندد السلطات الفنزويلية بأن المساعدات الأمريكية المزعومة تحجب مؤامرة انقلابية وتقدم السلاح للمعارضة لتشجيع التدخل في فنزويلا.