كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يصل فيتنام لعقد قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إلى فيتنام، تمهيدا لحضور القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون،

يسعيان خلالها للتوصل إلى اتفاق بشأن تخلي بيونج يانج عن برنامجها النووي،

نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".