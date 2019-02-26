كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يصل فيتنام لعقد قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، إلى فيتنام، تمهيدا لحضور القمة المرتقبة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يسعيان خلالها للتوصل إلى اتفاق بشأن تخلي بيونج يانج عن برنامجها النووي، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرز، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا مقتضبا مساء الأربعاء ثم سيحضران مأدبة عشاء برفقة شخصين لكل منهما ومترجمين.
وقالت إن ترامب وكيم سيعقدان اجتماعات أخرى الخميس.
تأتي هذه المحادثات بعد 8 أشهر من قمة تاريخية عقدها الزعيمان في سنغافورة، وكانت أول اجتماع بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوريا الشمالية.