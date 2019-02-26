كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير يغير قادة عسكريين كباراً ويعين وزير دولة جديداً للدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات بتعينات وترقيات جديدة لقيادات في الجيش.

أصدر

وأعلن البشير تعيين الفريق أول عصام حبيب الله وزيراً للدولة بوزارة الدفاع.

ويذكر أن أعلن البشير في مرسومين أصدرهما، السبت، تعيين كل من وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف نائبا أولا له، ومحمد طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء.

وطالب المحتجون برحيل الرئيس السوداني وحزبه من السلطة، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان، وعدم تلبية مطالب المتظاهرين الذين طالبوا بالإصلاح الاقتصادي الفوري.